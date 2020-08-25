«Динамо» заявило Кравця на чемпіонат УПЛ

Артем пропустив стартовий матч сезону проти «Олімпіка».

«Динамо» внесло в заявку на чемпіонат України нападника Артема Кравця, повідомляє сайт УПЛ.

У серпні форвард повернувся до Києва після двох з половиною років виступів за турецький «Кайсеріспор», за який сумарно він забив 21 гол в 63 матчах.

«Динамо» не встигло заявити Кравця до початку чемпіонату. Він не мав права грати в першому турі проти «Олімпіка» (4:1).

У заявці киян Артем став п’ятим нападником. Крім нього, та Фран Соль, Назарій Русин, Владислав Супряга та Ібрагім Каргбо.

Як повідомляв Укрінформ, Кравець - перший новачок «Динамо» з моменту призначення Мірчі Луческу. Найближчим часом кияни можуть підписати бразильців Маркао і Клейтона.

Фото: сайт ФК "Динамо"