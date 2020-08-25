Голкіпер "Баварії" Ноєр став кращим гравцем тижня Ліги чемпіонів УЄФА

Футбольний воротар мюнхенської Баварії Мануель Ноєр визнаний кращим гравцем минулого тижня у Лізі чемпіонів.

Про це повідомляє Instagram Ліги чемпіонів, передає Укрінформ.

У неділю "Баварія" у фіналі турніру перемогла паризький "ПСЖ" - 1:0. Нойер надійно діяв у воротах.

У голосуванні уболівальників німецький воротар випередив своїх одноклубників Кінгслі Комана та Тіаго Алькантару, а також Маркіньйоса з "ПСЖ".

Ноєр також увійшов до символічної збірної сезону Ліги чемпіонів. Кращим гравцем фінального назвали автора єдиного забитого м'яча Комана.

Фото: Getty Images.