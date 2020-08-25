Бразильський захисник Маркао близький до переходу в «Динамо»

Трансферна пропозиція київського клубу влаштовує турецький «Галатасарай» .

«Галатасарай» прийняв пропозицію «Динамо» по бразильському захиснику Маркао, повідомляє турецьке видання Fotospor.

24-річний бразилець зіграв в минулому сезоні турецької Суперліги 28 матчів, результативними діями не відзначився.

За даними Transfermarkt, контракт Маркао зі стамбульським клубом закінчується в червні 2022 року. Його трансферна вартість – 3,2 млн євро.

Як повідомляв Укрінформ, «Динамо» запросило трансферну ціну бразильського захисника і розпочало переговори з «Галатасараєм».

Фото: Fotospor