Фінляндія не виключає, що може провести ЧС-2021 з хокею замість Білорусі

Фінляндія не виключає, що може провести ЧС-2021 з хокею замість Білорусі

Укрінформ
У Фінляндії не виключають, що країна може прийняти чемпіонат світу з хокею 2021 року, якщо політична криза в Білорусі затягнеться.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал «Прессбол».

«Звичайно, ми будемо розглядати можливість проведення чемпіонату світу, якщо IIHF (Міжнародна федерація хокею на льоду - ред.) дійде висновку, що слід шукати нове місце проведення чемпіонату», - сказав президент Фінської хокейної асоціації Гаррі Нумеле.

Раніше прем'єр-міністр Латвії Кріш'яніс Каріньш заявив про намір почати переговори з Міжнародною федерацією хокею про спільне проведення чемпіонату не з Білоруссю, а з «альтернативною» країною. На думку латвійської сторони, якщо політична криза в Білорусі затягнеться, ідея перенесення змагань буде підтримана.

Читайте також: Фінляндія підтримує персональні санкції ЄС проти чинної білоруської влади

Як повідомлялося, чемпіонат світу з хокею має пройти в Мінську (основні матчі, у тому числі фінал) та Ризі з 21 травня до 6 червня 2021 року.

Міжнародна федерація хокею поки не робила політичних заяв стосовно ситуації в Білорусі. Глава організації Рене Фазель є давнім прихильником Лукашенка і захищав заявку Мінська, коли виникала ідея бойкоту ЧС-2014.

Тим часом у Білорусі вже два тижні тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів, що відбулися 9 серпня. За офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Читайте також: Білоруську опозиціонерку Ковалькову перевели до СІЗО

Силовики жорстоко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. Загалом було затримано більше ніж 6,7 тисячі осіб. До лікарень потрапили щонайменше 250 осіб. Білоруські правозахисники повідомили про принаймні п'ятьох загиблих під час протестів.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-