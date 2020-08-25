Фінляндія не виключає, що може провести ЧС-2021 з хокею замість Білорусі

У Фінляндії не виключають, що країна може прийняти чемпіонат світу з хокею 2021 року, якщо політична криза в Білорусі затягнеться.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал «Прессбол».

«Звичайно, ми будемо розглядати можливість проведення чемпіонату світу, якщо IIHF (Міжнародна федерація хокею на льоду - ред.) дійде висновку, що слід шукати нове місце проведення чемпіонату», - сказав президент Фінської хокейної асоціації Гаррі Нумеле.

Раніше прем'єр-міністр Латвії Кріш'яніс Каріньш заявив про намір почати переговори з Міжнародною федерацією хокею про спільне проведення чемпіонату не з Білоруссю, а з «альтернативною» країною. На думку латвійської сторони, якщо політична криза в Білорусі затягнеться, ідея перенесення змагань буде підтримана.

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Як повідомлялося, чемпіонат світу з хокею має пройти в Мінську (основні матчі, у тому числі фінал) та Ризі з 21 травня до 6 червня 2021 року.

Міжнародна федерація хокею поки не робила політичних заяв стосовно ситуації в Білорусі. Глава організації Рене Фазель є давнім прихильником Лукашенка і захищав заявку Мінська, коли виникала ідея бойкоту ЧС-2014.

Тим часом у Білорусі вже два тижні тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів, що відбулися 9 серпня. За офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

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Силовики жорстоко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. Загалом було затримано більше ніж 6,7 тисячі осіб. До лікарень потрапили щонайменше 250 осіб. Білоруські правозахисники повідомили про принаймні п'ятьох загиблих під час протестів.