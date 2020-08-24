Система VAR не працюватиме в чемпіонаті України до кінця вересня

Єдиний комплект VAR задіяний для навчання арбітрів.

Система відеоповторів не працюватиме в українському футболі до кінця вересня. Зараз єдиний комплект VAR задіяний для навчання другої групи арбітрів, повідомляє телеканал «Футбол».

За словами голови комітету арбітрів Української асоціації футболу (УАФ) Лучано Лучі, почалася друга хвиля навчання для 14 осіб – арбітрів, асистентів і відеооператорів. Також невдовзі в Україні буде другий комплект VAR.

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На початку серпня УАФ повідомила про початок підготовки другої групи арбітрів до роботи з системою відеоповторів. До цього з нею працювали лише п'ятеро суддів - Катерина Монзуль, Віталій Романов, Микола Балакін, Сергій Бойко та Євген Арановський.

Як повідомляв Укрінформ, в минулому сезоні система VAR працювала лише на двох матчах туру УПЛ, також її використовували в поєдинках Кубка України і на кількох матчах Першої ліги.

Фото: shakhtar.com