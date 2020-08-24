Форвард київського "Динамо" виступатиме в оренді в "Колосі"

20-річний нападник київського "Динамо" Євген Ісаєнко перейде до ковалівського "Колоса" на правах оренди.

Угода розрахована на один сезон, повідомляє Sportarena.

Ісаєнко у першому турі молодіжного чемпіонату України забив 5 м'ячів у ворота донецького "Олімпіка" U21. Гра завершилася з рахунком 9:0.

У складі "Колоса" на правах оренди вже виступають двоє гравців "Динамо" - хавбеки Євген Смирний та Микита Кравченко.

Фото: www.dynamomania.com.