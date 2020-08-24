Україна посіла 9 місце у таблиці коефіцієнтів УЄФА за п'ять сезонів

Фінальним матчем Ліги чемпіонів у Лісабоні "ПСЖ" (Франція) - "Баварія" (Німеччина) - 0:1 - завершився єврокубковий сезон-2019/2020. За його підсумками сформовано таблицю коефіцієнтів УЄФА п'ятирічного циклу.

Як повідомляє пресслужба УАФ, Україна за сумою сезонів-2015/2016/-2019/2020 посіла дев'яту позицію, передає Укрінформ.

"9-те місце 2021 року гарантує єврокубкову квоту з п’яти клубів: двох - у Лізі чемпіонів (одного - у груповому раунді, одного - у третьому кваліфікаційному), одного - у Лізі Європи (у плей-офф раунді) та двох - у Лізі конференцій УЄФА (одного - у третьому кваліфікаційному раунді й одного - у другому кваліфікаційному)", - зазначається у повідомленні.

У євросезоні, що завершився, в активі донецького "Шахтаря" 22 очки. Київське "Динамо" принесло 6,5 очка, луганська "Зоря" - 4, "Олександрія" - 3, "Маріуполь" - 0,5. Загалом Україна має 36 пунктів, або 7,2 бала. Сума за п'ятирічний цикл - 36,100 бала.

Лідирує у таблиці УЄФА за п'ять сезонів Іспанія - 102,283 бала. Далі перша десятка виглядає так: Англія - 90,462, Німеччина - 74,784, Італія - 70,653, Франція - 59,248, Португалія - 49,449, Росія - 45,549, Бельгія - 37,900, Україна - 36,100, Нідерланди - 35,750.

Фото: uefa.com.