Українці дізналися суперників на турніру ATP у Празі

Український тенісист Сергій Стаховський стартує 24 серпня на великому турнірі-челленджері ATP Prague Open By Moneta у столиці Чехії ыз призовим фондом 137 тис 560 євро.

Киянин (№168 рейтингу ATP) посіяний на турнірі під 12-м номером і вступить у боротьбу з другого кола. Суперником Сергія стане представник Португалії Фредеріку Феррейра-Сілва (195), передає Укрінформ.

У парному розряді турніру у Празі виступить українець Денис Молчанов. Його партнером буде представник Франції Артур Ріндеркнехт (АТР 195).

У стартовому матчі українсько-французька пара зустрінеться з чеським тандемом Міхал Врбенський/Йонас Форейтек.

Фото: tennisua.org.