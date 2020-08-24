Новим суперником Усика може стати росіянин Повєткін

У Повєткіна є можливість провести бій проти Усика за звання обов'язкового претендента на пояс WBC.

Український боксер суперважкої ваги Олександр Усик може провести поєдинок з росіянином Олександром Повєткіним, повідомляє Ringpolska.

У Повєткіна є можливість провести бій проти Усика за звання обов'язкового претендента на пояс WBC. Українець посідає 2-й рядок рейтингу WBC, поступаючись лише Деонтею Вайлдеру, який повинен провести свій наступний бій з чемпіоном організації Тайсоном Ф'юрі.

У Повєткіна також є варіант провести бій-реванш проти Ділліана Вайта. Реванш Повєткін - Вайт можуть провести до кінця цього року.

Нагадаємо, що Повєткін нокаутував Ділліана Вайта, ставши тимчасовим чемпіоном WBC і обов'язковим претендентом на пояс Ф'юрі.

Як повідомляв Укрінформ, Усик може провести бій з Дереком Чісорою в жовтні цього року.