Нападник «Баварії» Левандовскі – кращий бомбардир ЛЧ цього сезону

Польський форвард забив 15 м'ячів і віддав шість гольових передач.

Нападник «Баварії» (Мюнхен) Роберт Левандовскі став найкращим бомбардиром Ліги чемпіонів-2019/20, повідомляє Укрінформ.

Польський форвард забив 15 м'ячів (два з них - з пенальті) в 11 матчах турніру. Також він віддав шість гольових передач. У списку бомбардирів Левандовскі випередив Ерлінга Голанда («Ред Булл»/«Боруссія» Д), який забив 10 м'ячів.

Роберт Левандовскі вперше в кар'єрі виграв Лігу чемпіонів. Він грав у фіналі цього турніру в складі дортмундської «Боруссії» в 2013 році, проте тоді його команда поступилася «Баварії» (1:2).

Як повідомляв Укрінформ, у фіналі Ліги чемпіонів «Баварія» (Мюнхен) обіграла «Парі Сен-Жермен» 1:0 і стала переможцем турніру.

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