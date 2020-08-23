Україна вийшла до плей-офф Всесвітньої шахової олімпіади

Збірна України здобула право виступити у плей-офф Всесвітньої шахової олімпіади, яка нинішнього року через пандемію коронавірусу проходить в онлайн-форматі.

Як повідомляє офіційний сайт турніру, збірна України виступла у групі В з командами Іспанії, Норвегії, Франції, Азербайджану, Угорщини, ПАР, Казахстану, Словаччини і Нідерландів, передає Укрінформ.

Після групового турніру (9 раундів) наша команда посіла третє місце (13 очок) і гарантувала собі місце у плей-офф. На першому та другому місцях - збірні Азербайджану та Угорщини (по 14 очок).

В 1/8-й Україна зустрінеться з командою Китаю.

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Склад збірної України: Василь Іванчук, Антон Коробов, Юлія Осмак, Інна Гапоненко, Кирило Шевченко, Марія Бердник, Володимир Онищук, Євген Штембуляк, Наталія Букса, Наталія Жукова, Віктор Матвіїшен, Надія Шпанко.

Фото: fide.com.