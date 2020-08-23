Монзуль відсудила чвертьфінал жіночої Ліги чемпіонів УЄФА

Монзуль відсудила чвертьфінал жіночої Ліги чемпіонів УЄФА

Укрінформ
На чвертьфінальному поєдинку жіночої Ліги чемпіонів "ЛІон" (Франція) - "Баварія" (Німеччина) працювала бригада арбітрів з України.

Як повідомляє пресслужба УАФ, у якості головного арбітра зустрічі працювала харків'янка Катерина Монзуль, передає Укрінформ. 

На лініях Монзуль допомагали Марина Стрілецька та Олександра Ардашева. 

Обов’язки четвертого арбітра виконувала шведка Сара Перссон.

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Матч "Ліон" - "Баварія" проходив на стадіоні "Сан-Мамес" іспанського міста Більбао. Француженки перемогли з рахунком 2:1.

Фото: uaf.ua. 

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