Монзуль відсудила чвертьфінал жіночої Ліги чемпіонів УЄФА
Укрінформ
На чвертьфінальному поєдинку жіночої Ліги чемпіонів "ЛІон" (Франція) - "Баварія" (Німеччина) працювала бригада арбітрів з України.
Як повідомляє пресслужба УАФ, у якості головного арбітра зустрічі працювала харків'янка Катерина Монзуль, передає Укрінформ.
На лініях Монзуль допомагали Марина Стрілецька та Олександра Ардашева.
Обов’язки четвертого арбітра виконувала шведка Сара Перссон.
Матч "Ліон" - "Баварія" проходив на стадіоні "Сан-Мамес" іспанського міста Більбао. Француженки перемогли з рахунком 2:1.
Фото: uaf.ua.