Українці не врятували «Гент» від третьої поразки поспіль
Укрінформ
Команда гравців збірної України – Яремчука, Пластуна і Безуса провалила старт чемпіонату Бельгії.
У матчі 3-го туру чемпіонату Бельгії «Гент» на виїзді програв «Антверпену» 0:1, повідомляє Укрінформ.
Перемогу господарям поля приніс гол колишнього нападника «Динамо» Дьємерсі Мбокані.
Весь матч за «Гент» відіграв захисник Ігор Пластун. Нападник Роман Яремчук грав до 74-ї хвилини, а півзахисник Роман Безус – до 77-ї.
«Гент» програв вже третій матч поспіль після старту нового сезону чемпіонату Бельгії. «Гент» не набрав ще жодного очка, команда йде на останньому 18-у місці.
Як повідомляв Укрінформ, команда трьох гравців збірної України поступилася «Сент-Трюйдену» (1:2) і «Кортрейку» (1:2). В обох матчах голом відзначився Пластун.
Фото: twitter.com/kaagent