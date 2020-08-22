"Олександрія" перемогла "Маріуполь" у чемпіонаті УПЛ

Футболісти "Олександрії" упевнено провели матч стартового туру 30-го чемпіонату чемпіонату України серед клубів Прем'єр-ліги.

На домашньому стадіоні "Ніка" підопічні Володимира Шарана здолали у суботу "Маріуполь" - 4:1, повідомляє Укрінформ.

М'ячі забили Дмитро Шастал (45-та хвилина), Артем Гордієнко (47), Богдан Мишенко (49) и Денис Безбородько (90+1) - у господарів; Андрій Кулаков (82) - у гостей.

"Десна" у Чернігові перемогла луганську "Зорю" - 3:1.

Голи: Олександр Філіппов (56, з пенальті), Йоонас Тамм (62), Пилип Будківський (73) - Денис Фаворов (43).

Заключні поєдинки 1-го туру пройдуть у неділю, 23 серпня. Команда "Інгулець" (Петрове) зустрінеться з "Дніпром -1" (початок о 14.00, транслюватиме телеканал "Футбол 1"), а полтавська "Ворскла" - зі львівським "Рухом" (17.00, "Футбол 1").

Результати зустрічей, які відбулися у п'ятницю, 21 серпня:

"Динамо" (Київ) - "Олімпік" (Донецьк) - 4:1

Голи: Віталій Буяльський (8), Владислав Супряга (56), Віктор Циганков (87) - Сергій Політило (23)

Автогол: Тарас Завійський ("Олімпік", 15).

"Шахтар" (Донецьк) - "Колос" (Ковалівка) - 3:1

Алан Патрік (60, з пенальті та 69), Тете (72) - Денис Костишин (76)

Нереалізовані пенальті: Тайсон ("Шахтар", 45+1), Марлос ("Шахтар", 52).

Матч "Львів" - "Минай" перенесений на більш пізню дату.

Фото: fco.com.ua.