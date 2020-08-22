Сестри Кіченок програли у першому колі турніру WTA в Нью-Йорку

Українська тенісна пара у складі сестер Людмили та Надії Кіченок не змогла пройти стартове коло турніру WTA Premier 5 Western & Southern Open у Нью-Йорку із призовим фондом 2 млн 250 тис 829 дол.

Наші тенісистки 22 серпня поступилися польсько-словацькому дуету Іга Свентек/Вікторія Кужмова - 2:6, 3:6, передає Укрінформ. Суперниці провели на корті 1 годину 7 хвилин. Як повідомляв Укрінформ, сестри Кіченок потрапили до заявки основної сітки парного розряду турніру Grand Slam US Open. Через пандемію коронавирусу організатори Відкритого чемпінату США скоротили парну сітку удвічі. За головний приз змагатимуться 32 тандеми замість 64-х. Читайте також: Ястремська зіграє з Вінус Вільямс на старті турніру WTA в Нью-Йорку Відкритий чемпіонат США відбудеться з 31 серпня по 13 вересня. Фото: btu.org.ua.