Матч Суперкубка України з футболу розсудить дніпрянин Романов

Матч Суперкубка України з футболу розсудить дніпрянин Романов

Укрінформ
Комітет арбітрів УАФ призначив суддівську бригаду на матч Суперкубка України-2020 між донецьким  "Шахтарем" та київським "Динамо".

Обов'язки головного арбітра зустрічі виконуватиме Віталій Романов з Дніпра, передає Укрінформ.

На лініях працюватимуть Андрій Скрипка (Кропивницький) та Володимир Володін (Херсон). Четвертий рефері - Анатолій Абдула (Харків), арбітр VAR - Євген Арановський (Київ).

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Поєдинок відбудеться 25 серпня на столичному НСК "Олімпійський" і розпочнеться о 21.00.

Фото: uaf.ua.

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