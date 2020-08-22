Матч Суперкубка України з футболу розсудить дніпрянин Романов

Комітет арбітрів УАФ призначив суддівську бригаду на матч Суперкубка України-2020 між донецьким "Шахтарем" та київським "Динамо".

Обов'язки головного арбітра зустрічі виконуватиме Віталій Романов з Дніпра, передає Укрінформ. На лініях працюватимуть Андрій Скрипка (Кропивницький) та Володимир Володін (Херсон). Четвертий рефері - Анатолій Абдула (Харків), арбітр VAR - Євген Арановський (Київ). Читайте також: Луческу хоче швидше визначитись з основним складом «Динамо» Поєдинок відбудеться 25 серпня на столичному НСК "Олімпійський" і розпочнеться о 21.00. Фото: uaf.ua.