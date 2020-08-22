Матч Суперкубка України з футболу розсудить дніпрянин Романов
Укрінформ
Комітет арбітрів УАФ призначив суддівську бригаду на матч Суперкубка України-2020 між донецьким "Шахтарем" та київським "Динамо".
Обов'язки головного арбітра зустрічі виконуватиме Віталій Романов з Дніпра, передає Укрінформ.
На лініях працюватимуть Андрій Скрипка (Кропивницький) та Володимир Володін (Херсон). Четвертий рефері - Анатолій Абдула (Харків), арбітр VAR - Євген Арановський (Київ).
Поєдинок відбудеться 25 серпня на столичному НСК "Олімпійський" і розпочнеться о 21.00.
Фото: uaf.ua.