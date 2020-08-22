Пройшов один поєдинок 1/4 фіналу Кубка України з футболу серед жінок

На чвертьфінальній стадії розіграшу Кубка України-2019/2020 з футболу серед жіночих команд зіграно лише один поєдинок із чотирьох.

Матч "Житлобуду-1" (Харків) з "Маріуполем" завершився переконливою перемогою харків’янок - 5:0, повідомляє пресслужба УАФ.

"Житлобуд-1" вийшов до півфіналу турніру.

Поєдинки "Восход" (Стара Маячка) - "Пантери" (Умань) та "Житлобуд-2" (Харків) - "Ладомир" (Володимир-Волинський) не відбулися згідно листів-відмов від клубів "Пантери" та "Ладомир". Матеріали щодо невиїздів цих команд будуть передані до контрольно-дисциплінарного комітету УАФ.

Гра "Єдність" (Плиски) - "Ятрань" (Берестівець) не відбувся через відмову "Єдності".

Додамо, що півфінали Кубка заплановані на 2 вересня, фінал - на 30 вересня.

Фото: womensfootball.com.