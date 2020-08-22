Циганков увійшов в топ-10 кращих бомбардирів «Динамо»

Лідер київського клубу вже забив 60 голів.

Півзахисник «Динамо» Віктор Циганков увійшов в десятку кращих бомбардирів клубу за часів незалежної України, повідомляє Укрінформ.

Циганков забив «Олімпіку» в матчі 1-го туру УПЛ і цей гол став для Віктора 60-м за «Динамо». 49 м'ячів півзахисник забив в чемпіонаті України, 8 - в єврокубках, 3 - в Кубку України.

Десятку кращих бомбардирів «Динамо» за часів незалежності України очолює Сергій Ребров, який забив 163 голи. В топ-5 також входять: Максим Шацьких (142), Андрій Ярмоленко (137), Андрій Шевченко (124), Олег Гусєв (96).

Як повідомляв Укрінформ, в стартовому турі нового сезону УПЛ «Динамо» обіграло «Олімпік» 4:1.

Фото: facebook.com/fcdynamoua