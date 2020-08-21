У Греції через бійку затримали капітана "Манчестер Юнайтед" – ЗМІ
Укрінформ
Грецька поліція затримала капітана англійського футбольного клубу "Манчестер Юнайтед" Гаррі Магвайра після бійки.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Sky News із посиланням на грецькі ЗМІ.
Правоохоронці затримали 27-річного футболіста на острові Міконос після бійки, яка сталася у четвер вночі.
За даними місцевих ЗМІ, разом із Магвайром були затримані ще двоє громадян Великої Британії.
У самому клубі пізніше повідомили, що капітан "Манчестер Юнайтеда" повністю співпрацює зі слідством.
Зазначається, що під час літньої паузи в англійському футбольному чемпіонаті Магвайр вирішив провести час разом із родиною на відпочинку у Греції. Також на острові перебували його брати й сестра.
Фото: news.sky.com