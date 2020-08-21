У Греції через бійку затримали капітана "Манчестер Юнайтед" – ЗМІ

Грецька поліція затримала капітана англійського футбольного клубу "Манчестер Юнайтед" Гаррі Магвайра після бійки.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Sky News із посиланням на грецькі ЗМІ.

Правоохоронці затримали 27-річного футболіста на острові Міконос після бійки, яка сталася у четвер вночі.

За даними місцевих ЗМІ, разом із Магвайром були затримані ще двоє громадян Великої Британії.

У самому клубі пізніше повідомили, що капітан "Манчестер Юнайтеда" повністю співпрацює зі слідством.

Зазначається, що під час літньої паузи в англійському футбольному чемпіонаті Магвайр вирішив провести час разом із родиною на відпочинку у Греції. Також на острові перебували його брати й сестра.

Фото: news.sky.com