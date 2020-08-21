Зеленський вірить, що "Динамо” і ”Шахтар” ще зіграють на “Донбас Арені”

Президент Володимир Зеленський обіцяє зробити все можливе, щоб першість України з футболу знову стала справжнім святом для людей, і вірить у проведення матчу між «Динамо» і «Шахтарем» у мирному Донецьку на “Донбас Арені”.

Як повідомляє Укрінформ, про це він написав у Фейсбук з нагоди відновлення діяльності футбольного клубу “Кривбас”.

“Ми зробимо все можливе, щоб першість України з футболу знову стала справжнім святом для людей. Щоб новими перемогами на найвищому рівні уболівальників знову радували «Дніпро», харківський «Металіст», львівські «Карпати», одеський «Чорноморець», луцька «Волинь», ужгородська «Говерла», запорізький та донецький «Металурги», чернівецька «Буковина», звичайно – сімферопольська «Таврія», а також багато інших”, - зазначив Зеленський.

Також він прагне, аби таке поняття, як «клуби-переселенці», назавжди зникло з ужитку.

“І настане день, коли класичне українське дербі між «Динамо» та «Шахтарем» відбудеться на «Донбас Арені», в українському, мирному та спокійному Донецьку”, - переконаний Президент.

Водночас глава держави поінформував, що у його рідному Кривому Розі “сталася радісна подія, на яку люди чекали сім років”, - існування відродив футбольний клуб «Кривбас».

“Я щиро бажаю йому успіхів і перемог! Не тому, що це команда з мого рідного міста. А тому, що кожному регіону України вкрай потрібно якомога більше приводів для радості та гордості, - додав Зеленський.

Як повідомлялося, у Кривому Розі 20 серпня відбулась презентація відродженого футбольного клубу "Кривбас".

«Кривбас» позбавили професійного статусу в 2013 році, а минулий сезон клуб провів в аматорському чемпіонаті Дніпропетровської області.