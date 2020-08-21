Матч стартового туру Премьер-лиги "Львів" - "Минай" перенесли

Поєдинок 1-го туру чемпіонату країни з футболу "Львів" - "Минай" за рішенням дирекції української Прем'єр-ліги перенесли на пізнішу дату.

Тестування на COVID-19 виявили позитивні результати в окремих футболістів "Львова", повідомляє пресслужба УПЛ.

Гра мала розпочатися у субботу, 22 серпня, о 14.00. Про нову дату поєдинку УПЛ оголосить пізніше.

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Як повідомлялося, попередній сезон "Львів" завершив на 11-у місці турнірної таблиці УПЛ. "Минай" виграв змагання у Першій лізі українського футболу і підвищився у класі.

Фото: upl.ua.