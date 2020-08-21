Матч жіночого футбольного Євро Чорногорія - Україна пройде у Подгориці
Поєдинок відбудеться у Подогориці на стадіоні "ДГ Арена", який вміщує 4 300 глядачів. Гра відбудеться 18 вересня. Початок - о 21.00 за київським часом, повідомляє пресслужба УАФ.
Після цього, 22 вересня, на "Славутич-Арені" у Запоріжжі українки приймуть збірну Греції.
Турнірна таблиця групи I: Ірландія - 13 очок (після 5-ти ігор), Німеччина - 12 (4), Греція - 4 (4), Україна - 0 (3), Чорногорія 0 (4).
Із 47-ми команд, що беруть участь у кваліфікації Євро, до вирішальної стадії потраплять 15. До господарки ЧЄ - Англії приєднаються дев’ять переможців відбірних груп та три кращі другі команди. Ще шість збірних, які стануть другими у своїх групах, розіграють у стикових матчах останні три путівки. Ці поєдинки відбудуться 5-13 квітня 2021 року.
Фінальна частина жіночого Євро проходитиме 6-31 липня 2022 року.
Фото: womensfootball.com.