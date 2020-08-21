Київ знову прийматиме Laser Run Open

5 вересня у Києві відбудуться змагання "Динамо" Laser Run Open» (біг та стрільба з лазерного пістолета).

Як повідомили Укрінформу у фізкультурно-спортивному товаристві "Динамо", у стартах братимуть учать вихованці столичних спортивних шкіл, ДЮСШ з інших регіонів України, а також спортсмени-аматори різних вікових категорій.

"Попри ситуацію у зв’язку з COVID-19 і скасування офіційних змагань з лазер-рану у світі ми вирішили провести чемпіонат цього року в Києві. Звісно, за умови дотримання карантинних обмежень, - підкреслив президент Федерації сучасного п'ятиборства України (ФСПУ), перший заступник голови Київської міської організації ФСТ "Динамо" Ігор Панін. - Для нас вкрай важливо провести ці змагання у столиці, зважаючи на інтерес до цього виду спорту, який ми бачили у попередні роки. До того ж, це чудова нагода залучити якомога більше молоді до спорту та потужний сигнал, який засвідчує, що незважаючи на усі світові виклики через пандемію спортивне життя триває".

Очільник ФСПУ висловив подяку керівництву ФСТ "Динамо" України (партнеру Федерації), яке у нинішній непростий час підтримало проведення спортивного заходу, спрямованого на популяризацію субвидів сучасного п’ятиборства та пропаганду здорового способу життя серед широких верств українського населення.

Нагадаємо, що змагання в рамках проекту Міжнародного союзу сучасного п’ятиборства (UIPM) Global Lazer Run city tour проводяться в Україні з 2017 року. За цей час тисячі українців різного віку долучилися до проекту. А у містах проведення - Києві, Харкові, Житомирі, Дніпрі та Львові спортивні школи були забезпечені UIPM високоякісним лазерним обладнанням (мішені та пістолети) на понад один мільйон гривень. До речі, в UIPM високо оцінили рівень організації змагань в Україні. Про це неодноразово заявляв його очільник Клаус Шорман.