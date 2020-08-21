«Карпати» отримали атестат і гратимуть в Другій лізі – ЗМІ

«Карпати» отримали атестат і гратимуть в Другій лізі – ЗМІ

Укрінформ
Сьогодні львівський клуб приймуть в ПФЛ.

«Карпати» пройшли атестацію для участі у Другій лізі, повідомляє Sport Arena.

Львівський клуб приймуть в Професіональну футбольну лігу на сьогоднішній конференції ПФЛ. За підсумками минулого сезону «Карпати» зняли з української Прем'єр-ліги після двох неявок на матчі в Маріуполі.

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Раніше пройшли атестацію харківський «Метал», маріупольський «Яруд», київський «Рубікон», дніпровська «Перемога», черкаський «Дніпро», ФК «Чернігів», «Епіцентр» з Дунаївців Хмельницької області і «Карпати» з Галича Івано-Франківської області.

Як повідомляв Укрінформ, в кінці липня співвласник «Карпат» Олег Смалійчук анонсував, що клуб має намір заявитися в Другу лігу.

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