У Києві пройде Кубок Незалежності з мініфутболу
Укрінформ
22-го та 23-го серпня у столиці України відбудеться Кубок Незалежності з мініфутболу.
Збірна України виступить двома складами. Зіграють також команди Молдови та Швейцарії, повіцдомляє пресслужба Федерації мініфутболу України на сторінці у Facebook.
Матчі прийме новий стадіон для мініфутболу SkyArena на проспекті Академіка Глушкова, 9. Арена зі штучним покриттям 50 на 30 метрів здатна розмістити понад 400 глядачів.
Турнір відбудеться за сприяння Міністерства молоді і спорту України. Всі команди - учасниці чемпіонату світу з мініфутболу 2019 року в Австралії.
Фото: facebook.com/ukraineminifootball.