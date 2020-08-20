У Києві пройде Кубок Незалежності з мініфутболу

22-го та 23-го серпня у столиці України відбудеться Кубок Незалежності з мініфутболу.

Збірна України виступить двома складами. Зіграють також команди Молдови та Швейцарії, повіцдомляє пресслужба Федерації мініфутболу України на сторінці у Facebook.

Матчі прийме новий стадіон для мініфутболу SkyArena на проспекті Академіка Глушкова, 9. Арена зі штучним покриттям 50 на 30 метрів здатна розмістити понад 400 глядачів.

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Турнір відбудеться за сприяння Міністерства молоді і спорту України. Всі команди - учасниці чемпіонату світу з мініфутболу 2019 року в Австралії.

Фото: facebook.com/ukraineminifootball.