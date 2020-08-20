"Дніпро-1" подовжив контракт з 37-річним капітаном Кравченком

Футбольний клуб української Прем'єр-ліги "Дніпро-1" оголосив про подовження контракту з 37-річним капітаном команди Сергієм Кравченком.

Угода розрахована до закінчення сезону-2020/2021, повідомляє пресслужба дніпрян. https://www.scdnipro1.com.ua/

Кравченко виступає за "Дніпро-1" з літа 2017 року. Минулого сезону футболіст зіграв 25 матчів і зробив одну результативну передачу.

"Дніпро-1" стартує у 30-у чемпіонаті України матчем проти "Інгульця". Поєдинок пройде на "Дніпро-Арені" у неділю, 23 серпня.

Фото: scdnipro1.com.