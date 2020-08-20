Олександра Мендуся переобрали головою ВФСТ "Колос" АПК України

Нинішнього року Всеукраїнське фізкульторно-спортивне товаристов "Колос" агропромислового комплексу України відзначає 70-річний ювілей.

У Києві відбувся черговий ХІІ з’їзд товариства, на якому підбито підсумки роботи у 2015-2020 роках. Головою "Колоса" одноголосно переобраний Олександр Мендусь, повідомляє Укрінформ.

У роботі з'їзду взяв участь 91 делегат з усіх територіальних організацій товариства. Олександр Мендусь прозвітував про діяльність за п'ятирічний період, проаналізувавши стан фізкультурно-оздоровчої, спортивно-масової роботи та спорту вищих досягнень.

"Сподіваюсь, що наші спільні зусилля сприятимуть переходу "Колоса" на новий, більш якісний рівень надання спортивних послуг. 2020 рік є доволі непростим, динамічним. Час вимагає від нас рішучих та ефективних дій, адже "Колос" - невід’ємна динамічна складова українського суспільства. Ми готові краще працювати з людьми і виконувати свої статутні зобов’язання", - заявив Олександр Мендусь.

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Делегати з’їзду, у свою чергу, висловили пропозиції щодо пришвидшення ефективності розвитку та зміцнення фінансової бази територіальних осередків "Колоса". Виступи спікерів з різних регіонів України були спрямовані на покращення фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи на місцях.

Фото: ukrkolos.vn.ua.