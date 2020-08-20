«Минай» підписав Кожанова і планує нові трансфери

Закарпатський клуб посилює склад перед дебютом в УПЛ.

Новачок УПЛ – «Минай» оголосив про підписання вінгера Дениса Кожанова. Деталі угоди з 33-річним футболістом не повідомляються, пише офіційний сайт «Минаю».

Останнім клубом Кожанова була «Волинь», яку він залишив минулого тижня. У минулому сезоні Денис став найкращим бомбардиром і кращим гравцем Першої ліги за системою «гол + пас». На рахунку півзахисника 18 голів і сім результативних передач.

Протягом кар'єри Кожанов виступав за «Шахтар», «Карпати», «Маріуполь», «Севастополь», «Верес» і молдавську «Дачію». Також вінгер грав за збірну України.

Денис Кожанов – не останній трансфер «Миная» найближчим часом. За інформацією Meta Ratings, закарпатський клуб посилиться ще кількома новачками, зокрема в команду перейдуть два футболісти «Шахтаря» та легіонер з Хорватії.

Як повідомляв Укрінформ, «Минай» обіграв в останньому турі чемпіонату України серед команд Першої ліги «Волинь» (1:0) і виборов путівку в УПЛ.

Фото: сайт ФК "Минай"