«Ференцварош» Сергія Реброва пробився до наступного раунду ЛЧ

«Ференцварош» Сергія Реброва пробився до наступного раунду ЛЧ

Укрінформ
На старті кваліфікації ЛЧ угорський чемпіон пройшов шведський «Юргорден».

В першому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів «Ференцварош» Сергія Реброва обіграв шведський «Юргорден» 2:0, повідомляє Укрінформ.

Обидва м’ячі в складі чемпіонів Угорщини забив Нгуен. Весь матч за «Ференцварош» відіграв українець Ігор Харатін.

Читайте також: Ребров з «Ференцварошом» вдруге став чемпіоном Угорщини

У наступному раунді угорці зустрінуться з «Селтіком». Матчі відбудуться 25 і 26 серпня.

Як повідомляв Укрінформ, головний тренер «Ференцвароша» українець Сергій Ребров відмовився очолити київське «Динамо».

Фото: facebook.com/fradi.hu

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-