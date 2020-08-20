«Ференцварош» Сергія Реброва пробився до наступного раунду ЛЧ
Укрінформ
На старті кваліфікації ЛЧ угорський чемпіон пройшов шведський «Юргорден».
В першому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів «Ференцварош» Сергія Реброва обіграв шведський «Юргорден» 2:0, повідомляє Укрінформ.
Обидва м’ячі в складі чемпіонів Угорщини забив Нгуен. Весь матч за «Ференцварош» відіграв українець Ігор Харатін.
У наступному раунді угорці зустрінуться з «Селтіком». Матчі відбудуться 25 і 26 серпня.
Як повідомляв Укрінформ, головний тренер «Ференцвароша» українець Сергій Ребров відмовився очолити київське «Динамо».
Фото: facebook.com/fradi.hu