Василя Сачка призначили головним тренером «Волині»

В минулому сезоні Сачка звільнили з полтавської «Ворскли».

Головним тренером клубу Першої ліги – «Волинь» призначено Василя Сачка, повідомляє офіційний сайт луцького клубу.

Про деталі угоди не повідомляється. Сьогодні, 19 серпня, 45-річного українського тренера представили команді, він вже провів перше тренування.

Тренерський штаб поки не названий, але раніше була інформація, що одним з асистентів стане Ярослав Комзюк, який в 2017 році очолював «Волинь».

Сачко грав за луцький клуб з 2001 по 2006 рік. Після ігрової кар'єри з 2014 по 2019 рік очолював «Ворсклу».

Як повідомляв Укрінформ, «Волинь» звільнила головного тренера Андрія Тлумака. Клуб з Луцька не зумів вибороти путівку в УПЛ.

Фото: сайт ФК "Ворскла"