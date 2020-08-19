Бюджет ФІФА на 2019-2022 роки скорочений на 120 млн доларів

Міжнародна федерація футбольних асоціацій (ФІФА) повідомила про коригування бюджету на цикл 2019-2022 років.

Бюджет федерації на цей період скорочений з 6,56 мільярда доларів до 6,44 мільярда, повідомляє офіційний сайт ФІФА.

"Перегляд бюджету пов'язаний з наслідками пандемії коронавірусу, зокрема з трансформацією календаря міжнародних матчів, перенесенням чемпіонату світу серед клубів та відмовою від проведення Кубка конфедерацій", - зазначається у повідомленні.

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Витрати ФІФА на 2019-2022 роки складуть 6,34 мільярда доларів. Федерація за підсумками циклу вважає отримати прибуток 100 мільйонів доларів до вирахування податків.

Фото: fifa.com.