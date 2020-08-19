Бюджет ФІФА на 2019-2022 роки скорочений на 120 млн доларів
Укрінформ
Міжнародна федерація футбольних асоціацій (ФІФА) повідомила про коригування бюджету на цикл 2019-2022 років.
Бюджет федерації на цей період скорочений з 6,56 мільярда доларів до 6,44 мільярда, повідомляє офіційний сайт ФІФА.
"Перегляд бюджету пов'язаний з наслідками пандемії коронавірусу, зокрема з трансформацією календаря міжнародних матчів, перенесенням чемпіонату світу серед клубів та відмовою від проведення Кубка конфедерацій", - зазначається у повідомленні.
Витрати ФІФА на 2019-2022 роки складуть 6,34 мільярда доларів. Федерація за підсумками циклу вважає отримати прибуток 100 мільйонів доларів до вирахування податків.
Фото: fifa.com.