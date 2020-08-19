Шаран назвав найбільш проблемну позицію в "Олександрії"

Головний тренер футбольного клубу української Прем'єр-ліги "Олександрія" Володимир Шаран зазначив, що команда шукає виконавців на місце центрального захисника.

Про це повідомляє пресслужба команди з Кіровоградської області, передає Укрінформ.

"Шукаємо посилення. Треба закривати позицію центрального захисника, оскільки Гліб Бухал отримав важку травму, Антон Шендрик залишив команду, а Каспарс Дубра "під питанням". Тому сьогодні у пріоритеті пошук саме центрбека", - сказав Шаран.

Як повідомлялося, 30-й чемпіонат УПЛ стартує 21 серпня, "Олександрія" свій матч проведе 22 серпня. На домашнім стадіоні "Ніка" підопічні Шарана зустрінуться з "Маріуполем".

Фото: fco.com.ua.