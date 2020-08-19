Київське "Динамо" веде переговори по хорватському форварду Чолаку - ЗМІ

Український футбольний клуб "Динамо" (Київ) хоче бачити у своєму складі хорватського форварда команди "Рієка" Антоніо-Мірко Чолака.

Хорватський клуб просить за гравця 5 мільйонів євро, повідомляє Germanijak.hr.

26-річний Чолак грає за "Рієку" з 2018 року, провів за команду 89 матчів і забив 51 м'яч. До цього форвард виступали у Німеччині та Польщі.

Київське "Динамо" новий футбольний сезон розпочинає 21 серпня. У стартовому турі 30-го чемпіонату України кияни зустрінуться з донецьким "Олімпіком".

Фото: novilist.hr.