Стартовий тур чемпіонату УПЛ пройде без системи VAR

У першому турі нового, 30-го чемпіонату України з футбол серед клубів Прем'єр-ліги cистема відеодопомоги арбітрам (VAR) задіяна не буде.

Про це повідомляє сайт телеканалів "Футбол" 1/2/3, передає Укрінформ.

Нині головна мета - навчити нових фахівців, які незабаром розпочнуть роботу на матчах української першості, зазначається у повідомленні.

"Комітет арбітрів проводитиме навчання, щоб збільшити квоту тих, хто може працювати з системою VAR. Її застосують у наступних матчах. Наскільки я знаю, в планах Української асоціації футболу є придбання другої машини VAR. Коли проводитимуть розбивку туру, ми узгодимо все з комітетом арбітрів, аби обслужити VAR якомога більше ігор", - сказав виконавчий директор УПЛ Євген Дикий.

Перший тур УПЛ стартує у п'ятницю, 21 серпня.

Фото: shakhtar.com.