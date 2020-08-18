«Динамо» близьке до підписання бразильського вінгера Клейтона

На його підписанні наполягає Мірча Луческу, гравець може перейти безплатно.

«Динамо» може підписати 24-річного гравця атакуючого плану вихованця «Фігейренсе» Клейтона да Сілвейру да Сілву, повідомляє Meta Ratings.

Футболіст вже прилетів до Києва на запрошення Мірчі Луческу, київський клуб близький до підписання з ним контракту.

Основна позиція гравця – правий вінгер, також він може зіграти лівого вінгера і відтягнутого нападника.

Тransfermarkt оцінює Клейтона в 650 тисяч євро, в 2015 році його цінник становив 5 мільйонів євро.

З 30 червня футболіст перебуває в статусі вільного агента. Останнім клубом був «Атлетіко Мінейро», також грав за «Васко да Гаму», «Баїю» і «Корінтіанс». Забив 4 голи в 6 матчах за збірну Бразилії U-23.

Як повідомляв Укрінформ, в загальній групі «Динамо» через травми відсутні 9 гравців основного складу.

Фото: Globo Esporte