За БК "Харківські Соколи" гратиме американський форвард Боггз

Клуб української баскетбольної Суперліги "Харківські Соколи" оголосив про підписання контракту з американським форвардом Брендоном Боггзом (зріст - 195 см, вага - 86 кг).

28-річний баскетболіст, який виступає на позиції легкого форварда, є випускником університету Західної Кароліни, повідомляє пресслужба ФБУ.

Боггз грав у норвезькому клубі "Конгсберг", англійському "Брістоль Фаєрз" та чеській команді "Острава".

У сезоні-2019/2020 американець представляв фінський "Корбат", у складі якого в 36 матчах набирав 12,8 очка і робив 4 підбирання у середньому за гру.

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Боггз став третім американським новачком "Харківських Соколів", які раніше підсилилися Деджуаном Графом та ЛаРоном Денді.

Фото: fbu.ua.