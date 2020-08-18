За БК "Харківські Соколи" гратиме американський форвард Боггз
Укрінформ
Клуб української баскетбольної Суперліги "Харківські Соколи" оголосив про підписання контракту з американським форвардом Брендоном Боггзом (зріст - 195 см, вага - 86 кг).
28-річний баскетболіст, який виступає на позиції легкого форварда, є випускником університету Західної Кароліни, повідомляє пресслужба ФБУ.
Боггз грав у норвезькому клубі "Конгсберг", англійському "Брістоль Фаєрз" та чеській команді "Острава".
У сезоні-2019/2020 американець представляв фінський "Корбат", у складі якого в 36 матчах набирав 12,8 очка і робив 4 підбирання у середньому за гру.
Боггз став третім американським новачком "Харківських Соколів", які раніше підсилилися Деджуаном Графом та ЛаРоном Денді.
Фото: fbu.ua.