Футболісти Іспанії проведуть матч Ліги націй з Україною у Мадриді

Збірна Іспанії з футболу прийматиме національну команду України в Лізі націй УЄФА на мадридському стадіоні "Альфредо ді Стефано".

Зустріч відбудеться 6 вересня й розпочнеться о 21.45 за київським часом, повідомляє пресслужба УАФ.

Стадіон "Альфредо ді Стефано" є тренувальною базою мадридського "Реала". На ньому проводить домашні матчі клуб "Реал Мадрид Кастілья", який виступає в Сегунді В. Арена вміщує 6 000 глядачів.

Додамо, що у квартеті А4 Ліги націй-2020/2021 також виступатимуть збірні Німеччини та Швейцарії.

Фото: uefa.com.