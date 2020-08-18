Луїш Каштру: Пишаюся сезоном і мотивований на початок нового

Головний тренер футболістів донецького "Шахтаря" португалець Луїш Каштру підвів підсумки сезону, що завершився

У своєму Instagram наставник зазначив, що готовий до завоювання нових трофеїв, передає Укрінформ.

"Сезон-2019/2020 підійшов до кінця - час підвести підсумки. Попри важкий вчорашній результат, хочу поділитися деякими думками. Ми завершили чемпіонат України завоюванням титулу з найбільшою перевагою в історії "Шахтаря" (відрив від другого місця становить 23 очки). Команда вийшла до півфіналу Ліги Європи УЄФА. Я дуже пишаюся цим і мотивований на початок нового сезону. Тепер потрібна лише робота та концентрація, щоб у п'ятницю розпочати наступний етап з чіткою метою - здобувати трофеї", - написав головний тренер українського клубу.

Фото: shakhtar.com.