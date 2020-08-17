"Київ-Баскет" завершив формування складу підписанням американця

Клубу української баскетбольної Суперліги "Київ-Баскет" підписав контракт з 23-річним американським бігменом Майком Джейкобсоном (зріст - 206 см, вага - 108 кг).

Про це повідомляє пресслужба ФБУ, передає Укрінформ.

"Джейкобсон свої перші два роки в Національній асоціації студентського спорту (NCAA) провів у команді університету Небраска, а з 2018 року відіграв два сезони за Айову, де набирав 7,8 очка, робив 5,9 підбирання та 1 передачу у середньому за матч", - зазначається у повідомленні.

Джейкобсон став останнім новачком киян, які раніше підписали Євгена Сахнюка, Артема Ковальова, Брюса Мессі та Брендона Янга.

Крім того, "Київ-Баскет" зберіг у своєму складі Богдана Близнюка, Юрія Кондракова, Павла Крутоуса, Сергія Павлова, Владислава Коренюка, Іллю Зайця та Олександра Сидорука.

Фото: fbu.ua.