Венсан Компані став головним тренером ФК

Венсан Компані став головним тренером ФК "Андерлехт"

Укрінформ
Новим головним тренером бельгійської футбольної команди "Андерлехт", за яку виступає український хавбек Богдаєв Михайличенко, став Венсан Компані.

Раніше 34-річний бельгієць перебував у клубі в якості граючого тренера, але вирішив завершити кар'єру футболіста, повідомляє офіційний сайт ФК "Андерлехт". 

"Компані з минулого року допомагав Франку Веркаутерену, а тепер займе його місце на тренерській лаві. Контракт розрахований на чотири роки", - зазначається у повідомленні.

Читайте також: "Манчестер Сіті" не збирається звільняти Гвардіолу - ЗМІ

23-річний Михайличенко перейшов до "Андерлехта" з луганської "Зорі" нинішнього літа. У першому ж своєму матчі за брюссельський клуб українець відзначився голом у ворота "Сент-Трюйдена".

Фото: Getty Images.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-