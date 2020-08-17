Венсан Компані став головним тренером ФК "Андерлехт"

Новим головним тренером бельгійської футбольної команди "Андерлехт", за яку виступає український хавбек Богдаєв Михайличенко, став Венсан Компані.

Раніше 34-річний бельгієць перебував у клубі в якості граючого тренера, але вирішив завершити кар'єру футболіста, повідомляє офіційний сайт ФК "Андерлехт".

"Компані з минулого року допомагав Франку Веркаутерену, а тепер займе його місце на тренерській лаві. Контракт розрахований на чотири роки", - зазначається у повідомленні.

23-річний Михайличенко перейшов до "Андерлехта" з луганської "Зорі" нинішнього літа. У першому ж своєму матчі за брюссельський клуб українець відзначився голом у ворота "Сент-Трюйдена".

Фото: Getty Images.