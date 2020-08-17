"Манчестер Сіті" не збирається звільняти Гвардіолу - ЗМІ

Керівництво аглійського футбольного клубу "Манчестер Сіті" продовжує довіряти головному тренеру команди Хосепу Гвардіолі.

Клуб не планує звільняти 49-річного іспанського фахівця попри виліт команди з Ліги чемпіонів на стадії 1/4 фіналу від французького "Ліона" (1:3), повідомляє The Telegraph.

Більш того, клуб хоче продовжити контракт з Гвардіолою, аби уникнути невизначеності. Термін чинної угоди іспанця з "городянами" закінчується 2021 року.

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Гвардіола працює з "Манчестер Сіті" з 2016 року. З командою він двічі виграв чемпіонат Англії, одного разу переміг у Кубку країни, а також тричі виборов Кубок англійської ліги.

Фото: Getty Images.