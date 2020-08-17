"Манчестер Сіті" не збирається звільняти Гвардіолу - ЗМІ
Укрінформ
Керівництво аглійського футбольного клубу "Манчестер Сіті" продовжує довіряти головному тренеру команди Хосепу Гвардіолі.
Клуб не планує звільняти 49-річного іспанського фахівця попри виліт команди з Ліги чемпіонів на стадії 1/4 фіналу від французького "Ліона" (1:3), повідомляє The Telegraph.
Більш того, клуб хоче продовжити контракт з Гвардіолою, аби уникнути невизначеності. Термін чинної угоди іспанця з "городянами" закінчується 2021 року.
Гвардіола працює з "Манчестер Сіті" з 2016 року. З командою він двічі виграв чемпіонат Англії, одного разу переміг у Кубку країни, а також тричі виборов Кубок англійської ліги.
Фото: Getty Images.