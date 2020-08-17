Малиновський почне підготовку до футбольного сезону в Італії 31 серпня

Футболісти італійського клубу "Аталанта", у складі якої виступає хавбек збірної України Руслан Маліновський, 31 серпня зберуться в Бергамо для підготовки до нового сезону Серії А.

Цього дня розпочнеться підготовка команди до першості Італіі сезону-2020/2021, повідомляє пресслужба УАФ. Читайте також: Де дивитися півфінал Ліги Європи "Інтер" - "Шахтар" Після завершення минулого сезону, у якому фінальну крапку поставив поєдинок бергамців в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів із французьким "ПСЖ", Маліновський із партнерами одразу після повернення з Лісабона отримав відпустку. Фото: uaf.ua.