Гол Михайличенка допоміг «Андерлехту» обіграти «Сент-Трюйден»

Український захисник відзначився вже в дебютному матчі за клуб з Брюсселя.

В матчі 2-го туру чемпіонату Бельгії «Андерлехт» українського захисника Богдана Михайличенка вдома обіграв «Сент-Трюйден» 3:1, повідомляє Укрінформ.

Богдан Михайличенко вийшов на поле в стартовому складі і відіграв 80 хвилин. У першому таймі Михайличенко вивів свій клуб вперед на 41-й хвилині.

Після перерви за «Андерлехт» забили Дімата і Тау. Гості зуміли у меншості забити гол престижу – відзначився Балонго.

Після 2-х турів «Андерлехт» набрав 4 очки і посідає 3 місце.

Фото: twitter.com/rscanderlecht