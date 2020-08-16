Стаховський програв Махачу на турнірі ATP у Празі

Перша "ракетка" України Сергій Стаховський (№167 ATP) невдало виступив у своєму першому офіційному поєдинку після паузи, пов'язаної з пандемією коронавірусу.

У стартовому раунді змагань ATP Challenger киянин програв 19-річному чеському тенісисту Томашу Махачу (255) - 5:7, 2:6, передає Укрінформ. Суперники провели на корті рівно півтори години. У парній сітці цих змагань Стаховський виступає разом з чехом Іржи Весели. У першому матчі їм протистоятиме дует Блаж Рола (Словенія)/Стівен Дієз (Канада). Читайте також: Українка Снігур зіграє на турнірі ITF у Марбельї Призовий фонд турніру I.CLTK Prague Open by Moneta у столиці Чехії - 137 тис 560 євро. Фото: btu.org.ua.