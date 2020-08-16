Кевіна Де Брейне визнали кращим футболістом сезону в АПЛ

Півзахисник і капітан "Манчестер Сіті" бельгієць Кевін Де Брейне став кращим футболістом сезону-2019/2020 за версією англійської Прем'єр-ліги.

На це звання також претендували троє гравців "Ліверпуля": захисник Трент Александр-Арнольд, хавбек Джордан Гендерсон та форвард Садіо Мане. Раніше Гендерсона визнали кращим за версією Асоціації футбольних журналістів Англії, повідомляє Sky Sports.

Крім цього, у списку потенційних кандидатів на звання кращого в АПЛ були нападник "Саутгемптона" Данні Інгз, форвард "Лестера" Джеймі Варді та воротар "Бернлі" Нік Поуп.

Минулого сезону Кевін Кевін Де Брейне забив 13 м'ячів і зробив 20 результативних передач, повторивши за цим показником рекорд француза Тьєррі Анрі, який був гравцем лондонського "Арсенала" в 1999-2007 роках.

Фото: gettyimages.com.