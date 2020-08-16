Українська тенісистка Шошина змінила громадянство
Укрінформ
433-я "ракетка" світу Анастасія Шошина змінила українське громадянство на польське.
Про це повідомляє видання Tenisklub.pl, передає Укрінформ.
22-річна тенісистка отримала польський паспорт у червні нинішнього року. Документи Шошина подала ще у травні 2019-го.
Тенісистка вже десять років живе і тренується в Польщі. Нинішнього літа вона бере участь у польській серії турнірів, вигравши два з них в одиночному розряді та три - у парному.
Шошина народилася у Харкові. Під українським прапором вона встигла виграти п'ять одиночних титулів ITF та десять парних.
Минулого року тенісистка піднімалася на 381-у позицію у світовому рейтингу.
Фото: tenisklub.pl.