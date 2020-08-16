Українська тенісистка Шошина змінила громадянство

433-я "ракетка" світу Анастасія Шошина змінила українське громадянство на польське.

Про це повідомляє видання Tenisklub.pl, передає Укрінформ.

22-річна тенісистка отримала польський паспорт у червні нинішнього року. Документи Шошина подала ще у травні 2019-го.

Тенісистка вже десять років живе і тренується в Польщі. Нинішнього літа вона бере участь у польській серії турнірів, вигравши два з них в одиночному розряді та три - у парному.

Шошина народилася у Харкові. Під українським прапором вона встигла виграти п'ять одиночних титулів ITF та десять парних.

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Минулого року тенісистка піднімалася на 381-у позицію у світовому рейтингу.

Фото: tenisklub.pl.