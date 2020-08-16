Стало відоме місце проведення Суперфіналу Євроліги з пляжного футболу

Всесвітня організація пляжного футболу (BSWW) оголосила, що цьогорічний Суперфінал Євроліги-2020 відбудеться в португальському містечку Назаре.

Як повідомляє пресслужба УАФ, змагання проходитимуть 1-6 вересня, передає Укрінформ.

"Муніципалітет португальського Назаре підтвердив організацію Суперфіналу Євроліги-2020. Крім того, на цьому курорті відбудуться ще три великі турніри з пляжного футболу, включаючи жіночий чемпіонат Європи та Кубок європейських чемпіонів", - зазначається у повідомленні.

Турніри пройдуть за умови виконання всіх медичних протоколів Головного бюро охорони здоров'я Португалії.

Найближчими днями Всесвітня організація пляжного футболу планує оприлюднити остаточний формат Суперфіналу Євроліги, список команд-учасниць та розклад матчів.

Фото: uaf.ua.