Стало відоме місце проведення Суперфіналу Євроліги з пляжного футболу
Укрінформ
Всесвітня організація пляжного футболу (BSWW) оголосила, що цьогорічний Суперфінал Євроліги-2020 відбудеться в португальському містечку Назаре.
Як повідомляє пресслужба УАФ, змагання проходитимуть 1-6 вересня, передає Укрінформ.
"Муніципалітет португальського Назаре підтвердив організацію Суперфіналу Євроліги-2020. Крім того, на цьому курорті відбудуться ще три великі турніри з пляжного футболу, включаючи жіночий чемпіонат Європи та Кубок європейських чемпіонів", - зазначається у повідомленні.
Турніри пройдуть за умови виконання всіх медичних протоколів Головного бюро охорони здоров'я Португалії.
Найближчими днями Всесвітня організація пляжного футболу планує оприлюднити остаточний формат Суперфіналу Євроліги, список команд-учасниць та розклад матчів.
Фото: uaf.ua.