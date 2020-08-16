«Інтер» повинен остерігатися Марлоса і Мораеса – колишній форвард «Шахтаря»

Крістіано Лукареллі грав за «Шахтар» в 2007 році.

Колишній форвард «Шахтаря» Крістіано Лукареллі оцінив шанси «гірників» пройти у півфіналі Ліги Європи італійський «Інтер», повідомляє Террікон.

«Шахтар» в ідеальній ситуації. В українському чемпіонаті немає особливого тиску, команда може демонструвати себе з кращого боку. «Шахтар» може грати безтурботно і показувати свої найкращі якості, в той час як в інших чемпіонатах доводиться адаптуватися до іншого футболу.

Стежу за «Шахтарем» в Європі. Повинен сказати, що на мене особливе враження справляють Марлос і Жуніор Мораес. «Інтер» повинен остерігатися цих двох.

«Шахтар» - це команда, яка йде вперед. «Інтер» може цим скористатися, але з іншого боку, ми говоримо про молоду команду, яка звикла грати в цю пору року. І «Шахтар» може використовувати даний фактор, щоб створити команді Конте проблеми. До того ж «Шахтар» звик грати без уболівальників», - сказав Лукареллі.

Як повідомляв Укрінформ, півфінальний матч Ліги Європи «Шахтар» - «Інтер» судитиме польська бригада арбітрів. Головний суддя – Шимон Марчиняк.