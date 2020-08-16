Ми помилялися в ключові моменти – Гвардіола

Гвардіола не може вивести свою команду у фінал Ліги чемпіонів з 2011 року.

Головний тренер «Манчестер Сіті» Пеп Гвардіола прокоментував поразку у чвертьфіналі Ліги чемпіонів від «Ліона» (1:3), повідомляє BBC.

«Одного разу ми все ж прорвемося в півфінал. Іноді потрібно просто прорватися через цей бар'єр. За підсумками декількох років команда заслужила це.

У перші 20-25 хвилин нам не вдавалося знайти вільні зони для атаки. У другому таймі все було добре. Я відчував, що ми сильніші. Але в цьому турнірі треба грати ідеально.

Ми багато зробили правильно, але цього не вистачило. Ми помилялися в ключові моменти. Стерлінг мав забивати, щоб перевести матч у додатковий час. Але ми потім пропустили третій гол, і все було скінчено.

Ми створили більше шансів і частіше били. Ми розчаровані. Тепер вирушаємо на канікули, а потім треба буде знову приводити всіх в форму», - сказав Гвардіола.

Зауважимо, що Гвардіола не може вивести свою команду у фінал Ліги чемпіонів з 2011 року. «Манчестер Сіті» в перший сезон з Гвардіолою вибув в 1/8 фіналу, а в трьох наступних - в 1/4 фіналу.

Як повідомляв Укрінформ, в чвертьфіналі Ліги чемпіонів «Манчестер Сіті» програв «Ліону» 1:3. «Ліон» став останнім півфіналістом турніру.