Гол Пластуна не врятував «Гент» від поразки
У матчі 2-го туру чемпіонату Бельгії «Гент» вдома програв «Кортрейку» 1:2. У складі господарів єдиний гол на рахунку українського захисника Ігоря Пластуна, повідомляє Укрінформ.
Гості повели в рахунку в середині першого тайму – забив Моффі. «Гент» відігрався після перерви. Українець Ігор Пластун замкнув подачу Кумса з кутового. У кінці поєдинку удар ван дер Брюгге приніс перемогу «Кортрейку» - 2:1.
Це вже другий гол Пластуна цього сезону в чемпіонаті Бельгії. Він відзначився голом і в матчі 1-го туру проти «Сент-Трюйден» (1:2).
Весь матч за «Гент» зіграв і нападник Роман Яремчук. Півзахисник Роман Безус з'явився на полі на 54-й хвилині поєдинку.
У складі «Кортрейку» весь поєдинок провів півзахисник Євген Макаренко. Українець виступає за бельгійський клуб на правах оренди з Андерлехта.
Після матчів 2-го туру «Гент» йде на передостанньому місці чемпіонату Бельгії, «Кортрейк» займає 8-у позицію.
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